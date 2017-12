Na internet, várias comunidades exaltam os 'pegas'

Além de debater características de motores, jovens contam com quais carros e onde chegaram a 220 km/h ou 230 km/h em suas "aventuras" por diversas cidades do País e em rodovias. A maior comunidade sobre o tema, chamada Racha na Veia, reunia, até as 23 horas de ontem, 108.303 seguidores, enquanto a comunidade Racha É Crime contava com 5.380.

O "pega" parece fazer parte da vida de quem frequenta a comunidade Turbo É Arte, Racha Faz Parte. E quanto mais arriscado melhor. Pelo menos é o que demonstram alguns dos 10.108 seguidores da Racha Tem Que Ser Deitado.