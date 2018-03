Na internet, leitores relatam 'caos' em São Paulo

SÃO PAULO - Nas redes sociais, os leitores relataram ter enfrentando problemas com a paralisação da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), que começou à meia-noite desta quinta-feira, 13. "Bom dia pra quem perdeu um dia de trabalho graças a essa greve dos funcionários da CPTM", afirmou o usuário do Twitter @GuiFreakDJ . "A greve da #CPTM transformando a cidade em um completo caos! :/", disse o usuário @ramon_olsen.

O usuário @fervidotto lembrou que os problemas na cidade podem aumentar, já que também está marcado para esta quinta-feira novo protesto contra o aumento na tarifa do transporte urbano. "Hoje tem greve da CPTM e manifestação no centro contra o aumento da passagem. Se começar a chover eu acho que São Paulo implode."

Com a greve, o termo CPTM ficou entre os Trending Topics do Brasil (lista dos assuntos mais comentados no momento) no Twitter.