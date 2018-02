Na internet, jovem mostra curiosidades

A cada edição, a jovem paulistana escolhe um ponto da cidade. E, na companhia de um colega com uma câmera, vai para lá e grava uma reportagem detalhando a história do local e mostrando personagens. Já gravou na Avenida Paulista, no bairro da Liberdade, no Pátio do Colégio, na Rua 25 de Março e no Centro Cultural São Paulo.

Para ir de sua casa até o ponto escolhido, Larissa leva de 1h30 a 2h. Tem de tomar ônibus, trem e metrô, já que mora no Parque São Rafael, na zona leste, e os temas das reportagens são geralmente no centro. "Vale a pena. Gosto de explorar a cidade", diz Larissa, que começou o projeto porque quer se tornar jornalista.

O hobby começou a ficar sério com o aumento da audiência. Alguns dos vídeos registram mais de 5 mil espectadores e esse número vem aumentando a cada nova edição. "Não esperava que os vídeos fossem bombar tanto, mas esse sucesso só aumenta minha responsabilidade." / E.V.