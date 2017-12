Na internet, abaixo-assinado pede Metrô Largo da Batata

Caio do Valle, O Estado de S. Paulo

O Largo da Batata, em Pinheiros, zona oeste de São Paulo, ganhou esse nome no início do século 20. De tão popular, foi oficializado pela Prefeitura há dois anos. Mas a estação de metrô construída embaixo do largo não foi batizada em sua homenagem. Para mudar isso, um grupo criou um abaixo-assinado na internet para alterar o nome da parada Faria Lima (Linha 4-Amarela) para Largo da Batata.

Na opinião de ativistas, a maioria moradora do entorno, o nome atual não respeita a história da região. “Largo da Batata talvez não seja considerado nome chique. Mas o metrô não precisa ter nome associado à lógica do mercado imobiliário”, diz a publicitária Fernanda Salles, uma das organizadoras da petição.

O abaixo-assinado, divulgado em setembro no Facebook pelo coletivo BatataMemo, tinha até ontem à tarde 643 assinaturas. “A região do largo foi o segundo aldeamento da cidade. É suficientemente importante pela memória histórica e sentimental para ter o nome na estação”, diz Fernanda.

Após o coletivo procurar a Assembleia Legislativa em busca de apoio, o deputado estadual Carlos Neder (PT) criou projeto de lei sobre o assunto. Na justificativa, ele argumenta que o apelido do lugar surgiu por causa das vendas de batatas no Mercado dos Caipiras, atual Mercado Municipal de Pinheiros.

O Metrô informou que para denominar uma estação segue “critérios e conceitos específicos”. É realizado estudo toponímico, em que nomenclaturas de fácil identificação são indicadas. Depois, são feitas pesquisas de opinião. O resultado passa por aprovação da diretoria do Metrô, que oficializa o nome.

A aprovação da Estação Faria Lima ocorreu em 2007, segundo a companhia, “após realização de todas as pesquisas”. O nome Largo da Batata foi considerado no estudo toponímico. Mas, na pesquisa de opinião, “a denominação Faria Lima obteve maior número de votos”.