Na ida para a Baixada, motorista encontra lentidão

O motorista que seguia para a Baixada Santista pela Rodovia dos Imigrantes, por volta das 18 horas desta sexta-feira, 26, enfrentava lentidão entre os quilômetros 12 e 32, na saída de São Paulo, e entre os km 35 e 43, já no topo da serra. Pela Rodovia Anchieta, o motorista reduzia a velocidade entre os quilômetros 31 e 38, logo após o pedágio. De acordo com a Ecovias, empresa que administra o Sistema Anchieta-Imigrantes, na Baixada Santista, no mesmo horário, o tráfego era lento entre os quilômetros 270 e 274 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em São Vicente. Nessa rodovia, a concessionária implantou, por volta das 15h45, a Operação Litoral Sul, que inverte uma faixa da pista sentido capital, entre os km 276 e 281, na região de São Vicente, para receber os veículos que viajam para o litoral sul. Já em direção ao Guarujá, havia lentidão entre os quilômetros 262 e 266 da Rodovia Cônego Domenico Rangoni. Na chegada a São Vicente, havia retenção na região dos semáforos, entre os km 63 e 70 da Rodovia dos Imigrantes. Paciência Apesar de encontrar um número maior de balsas, o turista que precisa utilizar os serviços de travessia administrados pela Dersa enfrenta tempos de espera de até uma hora para chegar ao seu destino no litoral paulista, na saída para o feriado de Ano Novo, informa a estatal. A espera mais rápida, segundo boletim divulgado às 19h59, é para quem vai de Cananéia a Ilha Comprida, extremo sul do estado. Com apenas uma balsa em operação, o motorista aguarda o tempo regular, de 20 minutos. Já a travessia Guarujá-Bertioga, com duas balsas em ação simultaneamente, só acontece depois de, em média, 60 minutos de espera. Na capital Na Avenida dos Bandeirantes, sentido Rodovia dos Imigrantes, que leva ao litoral paulista, o motorista enfrentava 7 quilômetros de congestionamento na tarde desta sexta-feira, 26, por conta do excesso de veículos. Em São Paulo, às 16h20, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrava apenas 10 quilômetros de lentidão. O índice representa 1,2% dos quilômetros monitorados. Litoral norte O DER - Departamento de Estradas de Rodagem - informa que o mau tempo e o excesso de veículos prejudicam a chegada dos turistas ao litoral norte de São Paulo pela SP-099, a Rodovia dos Tamoios. Os 82 quilômetros da estrada que liga São José dos Campos a Caraguatatuba demorava três horas em média, segundo boletim do órgão, ligado à Secretaria Estadual de Transportes, divulgado às 21h. A situação também está complicada para quem trafega neste momento pela trecho paulista da Rio-Santos. O trecho de Ubatuba a São Sebastião, de 78 quilômetros, não é feito em menos de duas horas, ainda segundo o DER. Dutra Uma colisão traseira envolvendo dois caminhões, por volta das 17h desta sexta-feira, ainda provoca lentidão de aproximadamente 5 quilômetros, na pista sentido Rio-São Paulo da Via Dutra, na altura de São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Segundo a concessionária Nova Dutra, o acidente provocou ferimentos leves em um dos motoristas - a identidade não foi conhecida -, que foi encaminhado ao PS da Vila Industrial, em São José dos Campos. A pista já está completamente liberada, mas os reflexos se estendem dos quilômetros 130 ao 145, informa a concessionária. Não chove no local é a visibilidade é considerada boa.