Na hora de discutir tema, exibição online é cortada Em reunião feita pela presidência da Câmara Municipal com 35 vereadores na Sala Tiradentes, no oitavo andar do Palácio Anchieta, líderes de bancada começaram a discutir ontem à tarde o que fariam diante da recomendação do Ministério Público Estadual para suspender o reajuste de 61% aplicado em seus vencimentos. Antes do início da discussão, porém, os parlamentares decidiram retirar o áudio das câmeras de segurança da sala. Dessa forma, ninguém pôde acompanhar o que ocorria dentro do auditório, um dos previstos para ter desde ontem todas as atividades institucionais abertas ao público, com transmissão pela internet em tempo real.