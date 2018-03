Na hora da alimentação, cardápio de papinhas

O Royal Palm Plaza, em Campinas, oferece até babador descartável em suas três copinhas. No Club Med Rio das Pedras, em Mangaratiba (RJ), a criança pode comer na copa especial ou com a família, no restaurante. Nele, há o cantinho do bebê, com papinhas industrializadas à vontade, leite e mingaus.

No Hotel Vacance, em Águas de Lindoia, o bebê recebe sua sopa das mãos do garçom. No check-in, os pais recebem um cardápio de papinhas, com versões batidas ou em pedaços, com carne, frango ou vegetarianas, e assinalam quais são as preferidas do pequeno gourmet. Quando a família chega ao restaurante, é só pedir. Há ainda a opção de entrega da comida no quarto.

No Hotel Cabreúva Resort, na cidade de mesmo nome, o cardápio tem papinhas de vários ingredientes e sobremesas, entre elas doces caseiros, frutas e petit suisse. Já o Bourbon Atibaia tem um restaurante infantil, com sopas e as primeiras comidinhas que entram no cardápio dos bebês, como arroz e caldinho de feijão. Mas os pais também podem solicitar papinhas na cozinha, indicando os ingredientes.