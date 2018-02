Na Grande SP, total de pegos no bafômetro aumentou 710%

Na capital, também houve crescimento, embora menos acentuado que nas demais regiões do Estado (66%). A polícia flagrou 3.309 motoristas bêbados entre janeiro e o começo do mês passado, contra 1.993 nos primeiros seis meses de 2010.

Segundo o chefe do setor de planejamento e operações da PM, capitão Cassio Araújo de Freitas, as regiões com intensa vida noturna, como a Vila Madalena, na zona oeste, o Bexiga, no centro, e as Avenidas Luís Inácio de Anhaia Melo, na zona leste, e Luiz Dumont Villares, na zona norte, continuam a concentrar o maior número de autos de infração. Isso ocorre também por serem alvos mais frequentes da fiscalização. "Quando os motoristas percebem que há uma operação, eles preferem não beber a se expor ao risco de serem pegos. Tem a prevenção e o papel educativo."