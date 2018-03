Na Fundação Casa, adolescente participa de tudo

F. mora no Jardim Ubirajara, bairro na periferia da zona sul, com os pais e a irmã mais nova. A irmã mais velha foi embora de casa por não concordar com a postura dos pais, incapazes de controlar o garoto, segundo ela. A mãe é diarista. O pai é aposentado. F. largou a escola na segunda série do ensino fundamental. Fez o primeiro furto aos 9 anos. Além de carros, sua paixão, também há registro de um furto a farmácia. Questionado sobre como abre os carros, só responde: "Abrindo." Na casa, o quarto de F. é o maior. Ele mesmo compra suas roupas e, segundo a família, não dá satisfação do que faz.