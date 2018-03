Na fronteira norte, garimpo causa crise com vizinhos Nas divisas com Guiana, Guiana Francesa e Suriname, na fronteira norte, também há problemas de brasileiros que avançam para as terras dos vizinhos, principalmente por causa do garimpo. O governo do Brasil chegou a criar o Projeto Garimpeiros, numa tentativa de tentar convencer os que pularam para o lado de lá a voltar. Por causa dessas pequenas invasões, há pressão por parte de todos os países da área para que o Brasil faça a repatriação dos garimpeiros.