Na Europa, garotos de programa são cada vez mais procurados

"Morenaço brasileiro, bom corpo, sexy e charmoso." Por trás desse perfil está Marcos, de 28 anos, natural de São Paulo e há três anos morando na Espanha. Em Cádiz, na Andaluzia, ele exerce a prostituição e é mais um brasileiro engrossando as estatísticas dos estrangeiros que se dedicam à atividade sexual no país.

A prostituição brasileira na Europa deixou de ser apenas feminina. Garotos de programa são cada vez mais frequentes na massa de pessoas que saem do Brasil rumo à Europa para trabalhar no mercado do sexo. O último estudo da Fundação Triângulo, de 2008, revelou que mais de 80% dos garotos de programa de Madri, por exemplo, eram brasileiros. Com a crise de 2008, aumentou o número de espanhóis na área. Dos homens que praticam a prostituição, mais da metade ainda hoje é do Brasil.

O nível da prostituição masculina fica entre médio e alto - dificilmente se veem homens em busca de clientes na rua, como ocorre com mais frequência com as mulheres.

Médicos, advogados e até policiais, homens acima da meia idade e homossexuais formam o perfil da clientela com preferência pelos brasileiros. Dizem que são mais "calientes". Por programa, paga-se até 150.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Estou nessa porque não tenho outra coisa para fazer e, se aparecesse outra coisa, mesmo por 800 por mês eu trocaria", afirma Marcos. Mesmo assim, ele não pensa em abandonar a Espanha. "Viver com mais tranquilidade e sem violência não tem preço."

Sob investigação. Uma rede de garotos de programa brasileiros foi desmontada pela polícia espanhola no fim de agosto, o que levou o Itamaraty até a fazer um guia para vítimas de tráfico. A situação de brasileiros, homens e mulheres aliciados sobretudo no Nordeste por redes de prostituição masculina e feminina, de exploração do trabalho e de violência de gênero, preocupa tanto que a situação está sendo investigada na Itália, na Espanha e em Portugal por uma comissão de autoridades brasileiras.

Hoje, de 350 a 400 brasileiras, entre mulheres e transexuais, dividem-se entre as vias públicas e os sites de internet na França, segundo os cálculos da médica franco-brasileira Camille Cabral, fundadora da ONG Prevenção, Ação, Saúde e Trabalho para os Transgêneros (Pastt). "Houve uma onda extraordinária de tráfico de mulheres e transexuais brasileiros há três anos", explica.