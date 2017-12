Na cidade natal, o goleiro é Rei

Menino pobre que se tornou conhecido no Brasil inteiro, o goleiro do Flamengo, Bruno Fernandes, de 25 anos, é um ídolo em Ribeirão das Neves, sua cidade natal, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá, ninguém acredita que ele esteja envolvido no desaparecimento da ex-amante Eliza Samudio, de 25 anos.

"O pessoal aqui está revoltado com essa história. O Bruno não seria capaz de uma coisa dessas", diz a professora Patrícia Fortunato, que o conhece desde criança. "Minha lista de suspeitos só tem um nome: Bruno", rebate o delegado Edson Moreira.

O goleiro é descrito como uma pessoa de personalidade forte e temperamento explosivo. Mulherengo e festeiro, também é lembrado pela lealdade à família e aos amigos, principalmente os que o acompanharam durante a infância na Vila Santa Matilde, a "favelinha".

As demonstrações de riqueza e caridade são constantes. Nos últimos três anos, o jogador organizou um torneio beneficente de futebol na cidade. Na edição 2009 da Copa Bruno, 12 equipes participaram. Para dar o pontapé inicial, o goleiro chegou de helicóptero, que pousou no círculo central do estádio. "Isso aqui estava cheio de gente. Quando o helicóptero chegou, ficou todo mundo gritando e acenando para ele", lembra o zelador do campo, João Marcelino Onorato.

Outras cenas que lembram a passagem de um superstar pela cidade são narradas pela gari Rosângela Bernardino. "Quando ele está em Minas, passa de carro (BMW) buzinando e a criançada vai atrás", diz a ex-vizinha. Neto da aposentada Cecília Andrade, João Vitor, de 3 anos, é um dos garotos da Vila Santa Matilde que querem ser Bruno. "Ano passado, quando veio aqui, o Bruno perguntou para o João o que ele queria de Natal. No outro dia, voltou aqui com um celular com TV e tudo."

Para comemorar o primeiro título nacional da carreira, em dezembro, alugou um ônibus para levar os amigos da "favelinha" a seu belo sítio no Condomínio Turmalina, em Esmeraldas, cidade vizinha. Justamente o que virou o centro da investigação sobre o desaparecimento de Eliza.