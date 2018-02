Na capital paulista, cidadão reclama da falta de informações

"Pior que a falta de sistema, só a falta de comunicação." A afirmação é do aposentado William Cassulino, de 65 anos, que não conseguiu retirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) no posto do Detran no Poupatempo da Sé, região central de São Paulo, na tarde de ontem. Segundo ele, o Detran deveria comunicar as pessoas por telefone ao perceber que o sistema permaneceria fora do ar ao longo do dia.

"Só perdi o meu tempo. Só ao chegar aqui fiquei sabendo do problema e não havia prazo para o serviço voltar", disse Cassulino, que mora no Imirim, na zona norte da capital paulista.

O conferente José Alfredo da Silva, de 34 anos, levou duas horas e meia para sair de Jandira, município da Grande São Paulo, e chegar ao Poupatempo. Assim como Cassulino, ele havia renovado a CNH e agendado a retirada do documento ontem.

"Tive de deixar o trabalho mais cedo e pegar um ônibus, um trem e o metrô para vir aqui", afirmou Silva, que também acredita que o Detran deveria avisar sobre essas falhas com antecedência. "Era o mínimo que podiam fazer, uma vez que o sistema caiu de madrugada. O Detran tinha dois telefones meus. Por que não ligaram?", questionou.

Em menos de uma semana, foi a segunda vez que o aposentado José Milton Bergamini, de 62 anos, enfrenta uma falha no sistema do Detran durante a renovação da CNH. "Vim aqui na quinta-feira e o sistema estava fora do ar. Agora passo por isso de novo. O que prejudica o atendimento é a instabilidade do sistema", disse Bergamini, que mora no Jabaquara, na zona sul de São Paulo.

Segundo os funcionários do Detran que trabalham no Poupatempo, apenas a emissão de CNH ficou comprometida ontem. Eles não informaram quantas pessoas tiveram de ir embora sem atendimento.

As pessoas entrevistadas pela reportagem foram orientadas pelos funcionários do posto do Detran a ligar para o telefone 0800-772-3633 a partir de hoje, para saber se o sistema tinha voltado a funcionar e se poderiam retirar os documentos pré-agendados. "Não souberam responder se eu conseguiria retirar a minha carta amanhã (hoje), caso o sistema voltasse. Como muita gente deve ter sido prejudicada, o serviço de emissão de CNHs ficará acumulado", afirmou Cassulino.

Impossibilidade. Procurado, o Detran paulista informou que não tem como avisar as pessoas por telefone sobre possíveis falhas, porque o número de atendidos pelo órgão é muito grande. Segundo o Detran, todas as unidades que prestam serviços para motoristas no Estado foram orientadas a afixar cartazes para informar a população sobre a falta de sistema na tarde de ontem.

A reportagem constatou, porém, que não havia nenhum cartaz desse tipo no Poupatempo da Sé. As pessoas só eram informadas do problema ao chegar nos guichês de atendimento.