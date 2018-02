Na capital, as fachadas tinham aspecto cintilante São Paulo reúne um conjunto menor, mas a importância de marcos do art déco como a sede do Jockey Club, a Biblioteca Mário de Andrade e o Edifício Altino Arantes (foto) levou o organizador do evento, Márcio Alves Roiter, a agendar um "pré-congresso" na capital, entre os dias 11 e 13. No auge, o art déco em São Paulo servia como expressão da época da máquina e do carro. Os prédios eram revestidos com um tipo de cristal que dá aspecto cintilante às fachadas.