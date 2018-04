Na Califórnia, carros viram solução para rua comercial

Quando a rua foi fechada para os veículos, em 1969, a ideia era criar um shopping a céu aberto. Era uma tendência nos Estados Unidos: entre 1959 e 1984, cerca de 130 cidades americanas impediram o tráfego de carros em ruas centrais com o mesmo objetivo de Sacramento.

Quatro décadas depois, a prefeitura pediu e o Poder Legislativo local deu autorização para reverter a medida como forma de revitalizar a Rua K. Ultimamente, a via anda tão calma que é possível ouvir pássaros cantando, enquanto as registradoras de lojas e restaurantes fazem menos barulho do que seus donos gostariam de ouvir. Para esses comerciantes, o ronco dos motores vai soar como música - de festa ou de despedida final.

Uma ponte no lugar do Caminho do Diabo

Diz uma lenda mexicana que, quando Lúcifer foi expulso e caiu do céu, sua espinha quebrada recortou a Sierra Madre de tal forma que deu origem ao Caminho do Diabo, uma estrada cujo apelido não demanda explicações. Agora, o governo quer modernizar a rota que liga o interior do país à costa do Oceano Pacífico construindo uma nova rodovia e nada menos que 63 túneis e 32 pontes, incluindo a segunda maior passagem desse tipo no mundo, com 390 metros de altura. Seria possível passar o Empire State, de Nova York, sob o vão da futura ponte mexicana.