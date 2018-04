Na Bahia, população se revolta e prefeito foge

As manifestações começaram na tarde de quinta-feira, na frente da Câmara Municipal. O estopim foi a demora para a liberação do corpo de um jovem de 25 anos assassinado em casa, durante assalto, na noite anterior. A população passou a cobrar das autoridades mais segurança e a contratação de legistas. Manifestantes atearam fogo em pneus nas ruas, quebraram vidros e portas de lojas, da Câmara e da prefeitura e saquearam ao menos dez estabelecimentos comerciais - alguns da família do prefeito, que tem uma concessionária e lojas de móveis e eletrodomésticos.

Segundo a delegada Glória Isabel Santos Ramos, as manifestações foram contidas ainda na noite de quinta-feira. Três foram detidos em flagrante por furto. Os objetos, segundo a polícia, foram recuperados.

O prefeito decidiu voltar à cidade hoje. Ele diz que pretende discutir a situação com o governador Jaques Wagner (PT). Em janeiro, foram registrados 11 assassinatos em Valença, ante sete em janeiro do ano passado.