Na Av. Jaguaré, carro-forte bloqueia trânsito 5h após acidente

Carro-forte bateu em poste e bloqueou a Av. Jaguaré no sentido bairro. Foto: Marcio Fernandes/AE

Mais de 5 horas depois do acidente com um carro-forte na Avenida Jaguaré, na zona oeste de São Paulo, o trânsito ainda está bloqueado e falta energia na região. O carro-forte bateu em um poste na esquina da avenida com a Torres de Oliveira por volta das 10 horas desta quinta-feira, 30.

O motorista que segue em direção ao bairro e a Osasco enfrenta cerca de 1 km de lentidão na Av. Queiroz Filho. O trânsito começa na Praça Apecatu, na altura do Parque Villa Lobos. No local ainda está sendo feito perícia técnica, e todas as faixas da Avenida Jaguaré no sentido bairro estão bloqueadas.

Segundo os bombeiros, as pessoas que estavam dentro do carro tiveram ferimentos leves. A Eletropaulo também foi chamada ao local, já que o poste tombou e fios foram arrancados com o acidente. Segundo a Eletropaulo, alguns trechos das avenidas Jaguaré e Torres de Oliveira estão sem energia e não há previsão de restabelecimento do serviço já que o trabalho só poderá ser feito após o término da perícia.