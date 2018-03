Na Austrália, morador é avisado de cheia Longe das chuvas no Rio, o físico carioca Eric Cavalcanti, de 33 anos, enfrentou a enchente que abala Brisbane, no leste da Austrália. Ele mora na cidade, onde foi fazer doutorado, há sete anos. Vive no bairro de Yeronga, um dos mais afetados pela enxurrada que matou 12 pessoas.