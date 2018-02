Na Augusta, um projeto para atrair jovens Uma piscina suspensa no 14.º andar, a 50 metros de altura, com vista para a Rua da Consolação, no centro. Em fase de lançamento, o futuro London SP tem a pretensão de se tornar referência entre os prédios tradicionais da região. Projetado pelo arquiteto Jonas Birger, o edifício foi idealizado para atrair jovens. Serão três tipos de plantas, com metragens que variam de 35 a 64 metros quadrados e fogem do conceito de alto padrão normalmente relacionado a prédios de grife.