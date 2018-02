Na Augusta, point feminino A administradora Daniele Martini, de 25 anos, mudou-se para a esquina das Ruas Augusta e Luís Coelho pela comodidade. "Fui estudar no Mackenzie e aqui tudo é perto." Daniele, já formada, mora há 4 anos em um prédio onde 66% são mulheres. O dado surpreendeu até a síndica Maria de Fátima Lima. "A região é muito boa, segura e aqui se faz tudo a pé", diz ela, que com duas filhas colabora para os números. No topo do ranking, dois asilos.