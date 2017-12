Na Augusta e na Paulista, calçada teve de ser refeita O problema de calçadas malfeitas que depois precisam ser recuperadas não é novidade em São Paulo. A reforma das calçadas da Avenida Paulista, um projeto modelo de R$ 8,1 milhões, precisou ter trechos refeitos poucos meses depois de inaugurada. As obras começaram em julho de 2007. Em fevereiro do ano seguinte, já havia diversas rachaduras. A Rua Augusta também recebeu um novo piso, em janeiro de 2007, que deveria ser mais ecológico, absorvendo toda a água da chuva. Os blocos, no entanto, afundavam e não fixavam no lugar. A Prefeitura também precisou fazer diversos reparos na obra.