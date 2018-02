Na Argentina, prefeito caiu Os 194 mortos no incêndio da discoteca República Cromañón, em 30 de dezembro de 2004 em Buenos Aires, custaram a carreira política de Aníbal Ibarra, prefeito da capital da Argentina na época. Ibarra não esteve no local da tragédia, não compareceu a nenhum enterro e demorou semanas para atender parentes das vítimas. A partir daí, entrou em acelerado declínio político. Em 2006, acusado de omissão, foi alvo de processo de impeachment e removido do posto.