Na Anhanguera, complexo piorou a situação No acesso à Marginal do Tietê pela Rodovia Anhanguera, há trânsito diário para quem sai de Osasco na direção da capital. Em 2010, foi concluída a construção de um complexo viário que custou R$ 233 milhões aos cofres do governo do Estado e à concessionária Autoban, que administra a via. O projeto prometia "desafogar o trânsito na chegada à capital paulista", mas dados estatísticos do DER e da própria concessionária mostram que houve um aumento no volume de tráfego na região.