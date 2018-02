Na Alemanha, cantor faz mix de estilos

A voz de cantor de ópera, no entanto, continua uma potência. No fim de semana passado, em um teatro da capital alemã, o artista dava um show fechado, contratado por uma empresa, quando viu uma intensa movimentação na plateia. Algumas pessoas haviam levantado e saído do local. Quando o show acabou, foi informado de que alarmes tinham sido disparados por causa de seus agudos.

Cordeiro foi para a Alemanha em 2007, depois de ter sido indicado para o Grammy Latino, na categoria música clássica, em 2006, com o disco Contratenor. Na Europa, intercala dois tipos de show. Um com o grupo Klazz Brothers, que rendeu a gravação do disco Klazz Meets the Voice, em 2007, e outro em dupla com o pianista Broder Kuhener.

Assim como fazia no Brasil, continua performático, misturando todos os tipos de estilos e músicas em uma mesma apresentação. Durante os shows, acompanha peças de Mozart, além de cantar músicas de pop, jazz, dance music, Tom Jobim, Michael Jackson e Madonna.