Na abertura, ele destaca a força da vida de Oswald Aplaudido de pé ao entrar no palco da Tenda dos Autores, Antonio Candido relembrou, ontem à noite, a obra de Oswald de Andrade a partir de fatos de sua vida. Colocou-o, assim, no patamar de Oscar Wilde, ou seja, o do escritor que é colocado acima da própria obra. "Isso contribuiu para ofuscar seu trabalho literário", observou. "A mitologia criada à sua figura atrapalhou uma melhor percepção crítica."