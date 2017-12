Na 4ª, 15 mil ficam sem água no centro e zona leste de SP

Cerca de 15 mil moradores do centro e da zona leste de São Paulo ficarão sem água das 3h às 23 horas da próxima quarta-feira, 28, para a realização de serviços de manutenção na rede de distribuição instalada na Avenida Cruzeiro do Sul, junto à Rua Pietro Giannoccaro.

De acordo com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), o abastecimento de água será interrompido nos bairros Bom Retiro, Ponte Pequena, Ponte Grande, Belém e Belenzinho. A empresa recomenda que os moradores utilizem a água com moderação. Os casos de emergência serão atendidos pela Central de Atendimento 195, que funciona 24 horas. A ligação é gratuita.