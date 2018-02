Na 1ª visita, o amplo espaço chama a atenção

A Estação Luz da Linha 4 fará a interligação com a Linha 1 do Metrô e as Linhas 7, 10 e 11 da CPTM. O prédio tem quatro níveis - entre o primeiro e o último há 36 metros. Uma claraboia coberta por vidro garante a entrada da luz solar. "Aumentando o revestimento das paredes, demos mais claridade", diz o arquiteto do Metrô Thiago Lima.

Já a construção da Estação República não atrapalhou a operação comercial da parte que serve à Linha 3. Uma das preocupações da arquiteta Cláudia Chemin foi fazer uma transição agradável entre os dois estilos de acabamento. No mezanino, é possível ver, de um lado, o piso emborrachado preto e as paredes com concreto aparente de 1982. Do outro, ficam o piso de porcelanato cinza e as paredes com placas de cerâmicas esmaltadas em verde e azul. "Mostra a evolução dos materiais que usamos."