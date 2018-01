Na 1ª semana de proibição, 351 motos são multadas na Marginal do Tietê

SÃO PAULO - A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) aplicaram na semana passada 351 multas para motos que desrespeitaram a proibição para circularem na pista expressa da Marginal do Tietê.

A proibição para as motos na via entrou em vigor no dia 2. Para melhorar a fiscalização, a CET já concluiu os testes com os "radares pistolas" e prepara a licitação para adquirir seis equipamentos neste ano. A multa para essa infração é de R$ 85,12.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por ser a principal via da cidade, com 23,5 quilômetros de extensão em cada sentido, e a que concentra o maior volume de veículos, com 1,2 milhão de viagens por dia, a Marginal do Tietê também é a via que registra o maior número de acidentes e de mortes no trânsito.

Diariamente, circulam pela Marginal 350 mil veículos, dos quais 70 mil são caminhões e 36 mil, motos.