Nº de roubos de veículos cresce 11,34% no Estado

Os bandos são compartimentados e os integrantes têm funções distintas: quem rouba não corta o carro, por exemplo, para vender as peças em desmanches.

Os mesmos números divulgados ontem pela Secretaria da Segurança Pública, no entanto, mostram uma possível tendência de queda nessa área. Isso porque em novembro os assaltantes levaram 13% menos carros do que no mesmo mês de 2011. Há redução também quando a comparação é com o mês de outubro (-6,2%). O mesmo ocorre com os dados do Estado - queda de 5% em comparação com novembro de 2011. / B.R. J.D. e M.G.