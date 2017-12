Nº de mortos em acidentes durante carnaval nas estradas paulistas cai 47,5%

SÃO PAULO - Um balanço divulgado nesta quarta-feira, 18, pela Polícia Rodoviária Estadual revela que houve redução do número de mortes no feriado prolongado de carnaval, na comparação com as festividades do ano passado. Segundo as estatísticas, 21 mortes foram registradas nas rodovias do Estado neste ano, ante 40 no feriado de 2014, uma diminuição de 47,5%. Os dados recentes dizem respeito ao período entre sexta-feira, 13, e esta quarta-feira, 18.

Ainda de acordo com a polícia, o número de acidentes também caiu, passando de 965 no carnaval anterior para 892, uma retração de 7,5%. Já a quantidade de feridos (considerando os casos leves e graves) baixou 11,8%, caindo de 550 para 485.

"Certamente a maioria desses acidentes poderia ter sido evitada, uma vez que a fiscalização manteve-se rigorosa e intensa, contudo ainda se destacaram comportamentos imprudentes de alguns condutores e a falta de adoção de ações seguras por parte dos pedestres", informa Polícia Rodoviária Estadual em nota.

A corporação revela que todos os atropelamentos ocorreram à noite, "tendo como motivo determinante a falta de prudência de alguns pedestres na utilização e travessia das rodovias, deixando de fazer uso de locais adequados, como as passarelas".

Autuações. No total, a polícia aplicou 20.271 multas por infração de trânsito nas estradas estaduais que atravessam São Paulo, um aumento de 18,7% em relação ao ano anterior.

Desse total, 3.833 foram por ausência do cinto de segurança, quantidade 52,3% superior ao patamar de 2014. Outras 1.111 multas foram por embriaguez ao volante, ou seja, 24,1% a mais do que as 895 do ano passado.

Por sua vez, o número de motoristas autuados por excesso de velocidade caiu de 23.898 em 2014 para 20.166 no carnaval deste ano. Ao todo, 908 veículos foram recolhidos e 289 carteiras de habilitação apreendidas nos últimos dias.