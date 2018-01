Nº de mortes induzidas pode ser ainda maior O número de mortes induzidas pela médica Virgínia Soares de Souza, de 56 anos, ex-chefe da UTI do Hospital Evangélico de Curitiba, pode ser maior do que as sete investigadas. O Fantástico revelou ontem que auditoria do Ministério da Saúde identificou mais de 20 casos semelhantes e finaliza a análise de quase 300 outros. O Ministério Público deve pedir hoje a volta da médica à prisão. Ela foi solta no dia 20.