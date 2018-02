Nº de indenizações pagas pelo DPVAT cresceu 39% em 2012 em relação a 2011 O seguro obrigatório DPVAT pagou, em 2012, 507.915 indenizações a vítimas de acidente de trânsito no País - aumento de 39% ante 2011. O volume de indenizações foi de R$ 2,84 bilhões, informou ontem a Seguradora Líder, administradora do DPVAT. O crescimento do número de indenizações superou o aumento da frota no País, que em 2012 foi de 7,9% em relação ao ano anterior. Em 69% das indenizações do ano passado, a vítima do acidente de trânsito sofreu invalidez permanente (352.495 casos). O DPVAT também pagou indenizações por 60.752 mortes (aumento de 5%) e 94.668 reembolsos de despesas médicas (aumento de 38%).