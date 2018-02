Nº de homossexuais mortos aumenta 27% Levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) mostra que foram assassinados, no ano passado, 338 homossexuais. O dado representa um crescimento de 27% no número de homicídios na comparação com 2011 (266 casos). Desde 2005 (81 casos), o número cresceu 317%. São Paulo registrou o maior número absoluto de assassinatos, com 45 casos, seguido de Pernambuco, com 33, e Bahia, com 29.