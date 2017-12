Nº de furto de malas em desembarque é igual ao de saguão No Aeroporto de Cumbica, a proporção de furtos no saguão é equivalente ao de bagagens no desembarque. De acordo com o delegado da Polícia Civil Marcelo Ferrari, nesse tipo de crime atuam quadrilhas especializadas, até em parceria com funcionários de companhias aéreas. O policial, no entanto, não informou o número absoluto de ocorrências, mas, do total de furto, 18% são percebidos na retirada de bagagens e 20%, no saguão.