Nº de estupros de mulheres no Rio aumenta 25% O número de estupros cometidos contra mulheres no Estado do Rio aumentou 25% em 2010, na comparação com 2009. Segundo dados da 6ª edição do Dossiê Mulher, divulgados ontem pelo Instituto de Segurança Pública (ISP), foram 3.751 vítimas da violência no ano passado - 53,5% menores de 14 anos. Foram 313 casos por mês em 2010.