Nº de crimes cai onde jovem recebeu benefício Pesquisa do Banco Mundial aponta queda de 21%, entre 2006 e 2009, na criminalidade em bairros com escolas de ensino médio da cidade de São Paulo cujos alunos foram beneficiados pela expansão do programa Bolsa Família, do governo federal, para adolescentes até 17 anos. O estudo também mostra que no período as taxas de homicídio caíram no Sudeste e dispararam no Norte e Nordeste.