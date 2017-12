Nº de atos cresceu 121% no trimestre Somente no primeiro trimestre deste ano, a CET monitorou 157 manifestações na capital, o que dá uma média de quase duas por dia. O número de atos com alguma interferência em vias da cidade é 121% maior do que no mesmo período do ano passado, quando 71 protestos foram monitorados pela CET. Desde janeiro de 2013, um total de 1.158 manifestações foram registradas, grande parte delas em junho e julho de 2013 - 372 (32%) dos atos. /L.M.C.