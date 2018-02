Nº de acidentes em SP cai, mas ainda é considerado alto

Em 1995, houve 138 mortos. No ano passado, seis. O presidente do Sintracon-SP, Antonio de Sousa Ramalho, diz que os números ainda são elevados. "Em pleno século 21, não deveríamos ter nenhuma morte. Acidente não é fatalidade. É falta de segurança, do trabalhador ou da empresa."

João Donizeti Scaboli, secretário da Força Sindical, diz que a construção civil é justamente o setor em que mais acontecem acidentes.