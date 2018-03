Mutirões vacinam e registram cães e gatos até sábado

Os mutirões serão realizados nas seis Supervisões de Vigilância em Saúde (Suvis) - Aricanduva, Ermelino Matarazzo e Guaianases (na zona leste), Butantã (na zona oeste), Cidade Ademar (na zona sul), e Freguesia do Ó (zona norte). Também estará aberto o atendimento ao público no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

Quem optar pelo atendimento nos bairros deve procurar hoje ou amanhã um dos Suvis, para pegar a guia de arrecadação a ser paga em qualquer agência bancária. No dia 27, já com o pagamento efetuado, o proprietário poderá levar seu animal para receber vacina, microchip e RGA. No CCZ, todos os serviços podem ser realizados no mesmo dia.

Custo e coleira. O Registro Geral Animal (RGA) é necessário para a identificação de cães e gatos, auxiliando na localização em caso de perda. A taxa é de R$ 4,50 e inclui o microchip.

Já a vacinação é gratuita, mas estará vinculada à realização do RGA, mesmo para animais já registrados em outra ocasião. Os cães devem ser levados aos mutirões com coleira e guia; e os gatos, em caixas de transporte. Os donos devem portar RG, CPF e comprovante de residência no próprio nome. O serviço só está disponível para moradores da cidade de São Paulo.