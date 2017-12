Músicos homenageiam Chico Buarque em show no Sesc Vila Mariana

Chico Buarque é a estrela do próximo fim de semana no Sesc Vila Mariana. O cantor e compositor será homenageado no espetáculo Chico 70, que comemora suas completas sete décadas de vida - e toda a obra produzida durante sua carreira.

O show - que acontece em 16, 17 e 18 deste mês - fica a cargo de três artistas de destaque da música popular brasileira: MPB4, Roberta Sá e Marina de La Riva. Juntos, eles devem interpretar grandes sucessos, como Roda Viva, O Que Será e Rosa. Tanto o grupo dos anos 60, quanto as intérpretes já atuaram em parceria com Chico Buarque, cantando suas composições.

A união não será inédita. "Fomos convidados no ano passado a fazer essa homenagem lá no Teatro Castro Alves, em Salvador, e vamos repetir o show. Temos recebido outros convites para tocar em outras capitais, já que é um tributo ao Chico", conta Miltinho, do MPB4.

A apresentação acontece na sexta (16), no sábado (17) e no domingo (18). Os ingressos já estão à venda para compra nas bilheterias do Sesc e pela internet. Os ingressos custam R$ 40 e existe a opção de meia entrada para estudantes e idosos. Associados também tem tarifa reduzida na compra. A capacidade do anfiteatro é de até 611 lugares.

Chico Buarque comemorou a chegada dos 70 anos em 19 de julho de 2013. Sua extensa obra musical completa meio século e ultrapassa os 40 discos. Além de músico, Chico é aclamado também como escritor e detém um Prêmio Jabuti pelo livro Leite Derramado, em 2010.

SERVIÇO

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141

Informações: 5080-3000

http://www.sescsp.org.br

http://facebook.com/sescvilamariana