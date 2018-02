Músicos deixam palco por ameaça de demissão

Os músicos da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB) Jovem abandonaram ontem o palco do Teatro Municipal do Rio de Janeiro em apoio aos colegas da OSB profissional que estão sob ameaça de demissão. O público, já instalado na sala, foi orientado a deixar o teatro. O concerto abriria a temporada da orquestra. Do lado de fora, houve manifestação contra a decisão da Fundação OSB de promover provas de avaliação para os músicos - metade da orquestra se recusou a fazer as provas e seria demitida por insubordinação.