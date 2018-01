Músicos de rua embalam longa espera nas filas Uma ideia para a produção do próximo Rock in Rio: já que há filas gigantes para tudo dentro e fora da Cidade do Rock (compra de passagens de ônibus, tirolesa, entrada principal…), músicos de rua poderiam ser contratados para animar espaços em que há grandes concentrações. Isso naturalmente já acontece no Terminal Alvorada, onde um roqueiro tocava clássicos dos anos 70, e na Av. Salvador Allende, onde um saxofonista fazia a trilha sonora para os fãs.