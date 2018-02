Músico passou a infância na Mooca

Apesar da ascendência nipônica evidente na aparência e no apelido, o nome verdadeiro do baterista Japinha, da banda CPM 22, não o deixa mentir: Ricardo di Roberto é filho de um autêntico italiano da Mooca, zona leste de São Paulo - os olhos puxados são de parte de mãe.

Criado no bairro, ele está sempre por lá a passeio ou para visitar os pais. A Mooca fez parte da formação do músico, que aprendeu bateria em uma escola do bairro, a Academia Brasileira de Música e Dança Beck. "Foi onde estudei por três anos e me formei. Era bom aluno, os professores me elogiavam."

Também nas reminiscências de Japinha está a Pizzaria do Ângelo, um de seus lugares preferidos na cidade e que frequenta até hoje. "Eles vendem uma pizza por pedaço no balcão que eu adoro."