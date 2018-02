Músico morre ao tentar resgatar instrumento

Caio do Valle - O Estado de S.Paulo, O Estado de S.Paulo

Por telefone, o familiar afirmou que relatos de testemunhas da tragédia indicam que Jaques teria conseguido escapar do fogo e da fumaça, mas voltou para a casa noturna para resgatar sua sanfona. E não conseguiu sair de novo. Ele tinha carinho pelo acordeão. Na internet, havia publicado uma foto do instrumento com a inscrição "minha criança".

Sua tia Isolda Brauner disse por telefone ao Estado que Jaques era solteiro e, além de sanfoneiro, era dono da DB Som, empresa de locação de estruturas, som e luz para eventos. Amigos dele são empregados da empresa, que faz a intermediação para contratar shows da banda.