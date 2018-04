Museus vendem de livros a joias As lojas de museus viraram um opção para quem gosta de design, arte e cultura. Há de tudo um pouco. A do Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Ibirapuera, zona sul de São Paulo, tem, por exemplo, uma completa linha de papelaria. E isso quer dizer que até um bloco de papel pode ter um design especial, divertido. Além dos objetos assinados, o museu vende uma linha própria, identificada com suas iniciais.