Museus do Rio receberão R$ 2 milhões para recuperação

O ministro da Cultura, Juca Ferreira, autorizou hoje a liberação de R$ 2 milhões para medidas emergenciais de recuperação dos museus Castro Maya (Chácara do Céu e Açude), Casa do Pontal e Arte Naif, no Rio de Janeiro.

De acordo com o ministério, no Museu Chácara do Céu, que fica o bairro de Santa Teresa, há interrupção no fornecimento de energia, parte de um muro caiu e deslizamentos impedem o acesso pela Rua Joaquim Murtinho Nobre. No Museu do Açude, localizado na Floresta da Tijuca, uma queda de barreira soterrou algumas obras e ameaça colunas da varanda do edifício.

Estão fechados, desde ontem, todos os museus sob responsabilidade do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), órgão vinculado ao Ministério da Cultura, no Rio de Janeiro. O funcionamento das instituições que não sofreram danos será normalizado amanhã, conforme a situação meteorológica e orientações da Defesa Civil.