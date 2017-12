Museus de SP têm programação especial para o Dia das Crianças

SÃO PAULO - Os museus de São Paulo abrirão as portas neste domingo, 12 de outubro, com programações especiais em comemoração ao Dia das Crianças. Com a temática "Brincadeira no Museu", 18 espaços na capital e no interior de São Paulo terão oficinas, jogos, contação de histórias, filmes e outras atrações.

Todas as atividades serão gratuitas, tanto para os pais quanto para as crianças. Na Pinacoteca, por exemplo, a partir das 11 horas, haverá atividades como jogos e espetáculos de dança. Na Casa das Rosas, haverá apresentação teatral. Também fazem parte da programação oficinas de modelagem com argila e a exibição de filmes.

Casa das Rosas.

Horário: Domingo, de 11h às 20h.

Programação: Espetáculo teatral Histórias de Amar, com Pipa Poesia, que acontece às 15h; oficina de modelagem com argila e a exibição do filme “Tarja Branca”, entre outras atrações.

Casa Guilherme de Almeida.

Horário: Domingo, de 15h às 17h

Programação: Oficina de brinquedos. Participantes aprenderão a confeccionar algumas variações de um dos brinquedos mais tradicionais da cultura brasileira, o pião, além de outro estimulante brinquedo giratório, o corrupio.

Museu de Arte Sacra.

Programação: “Oficina Pequenos Arquitetos”, que será direcionada à confecção de diversas possibilidades de construções arquitetônicas tridimensionais por meio das formas geométricas.

Museu Afro Brasil

Programação: Oficina “ateliê aberto”, que promove o contato das famílias que visitam o Parque do Ibirapuera aos finais de semana, com o Museu Afro Brasil.

Horário: Domingo, às 14h.

Pinacoteca.

Programação: Atividades lúdico-educativas como visitas, jogos e espetáculos de dança que incentivam a convivência entre os visitantes e desenvolvem novas maneiras de olhar e entender as obras de arte da Pinacoteca, entre outras atrações.

Horário: Domingo, a partir das 11h

Catavento.

Programação: Espetáculo do Trio de físicos do Ciência em Show. Durante as apresentações, as crianças vão presenciar fantásticos experimentos de ciências como a superespuma, o nitrogênio líquido e várias outras atrações.

Memorial da Resistência. Programação: Atividade “Tarde de Memórias” com contação de história Programação: Atividade “Tarde de Memórias” com contação de história Horário: Sábado, 11 de outubro, de 15h às 17h.

Museu da Casa Brasileira.

Programação: Orquestra da 1ª Escola de Congo de São Benedito do Erê com o músico Quintino Bento, regidos por Sergei Eleazer de Carvalho. Oficina educativa Cobra Criada, que propõe a criação de cobrinhas de brinquedo inspiradas na sucuri gigante instalada no jardim do MCB.

Horário: Oficina no domingo, às 14h.

Museu da Imagem e do Som.

Horário: De 10h às 17h (domingo).

Programação: Intervenções circenses, contação de histórias, e exibição de filmes. No sábado, dia 11, acontecerá o Mineclube, uma parceria do MIS com o projeto Cineclube Phenomena.

Museu da Imigração

Programação: Exposição “A criança e o brinquedo no Museu da Imigração”. Também serão realizadas intervenções artísticas como mágico, perna-de pau, malabarista e mímico.

Data: de 12 de outubro até o dia 2 de fevereiro de 2015. Intervenções artísticas a partir das 14h.

Museu da Língua Portuguesa.

Programação: Atividades como Trava-línguas e outros jogos, na qual os educadores desafiam crianças e adultos a dizer os trava-línguas sem tropeçar nas palavras e descobrir curiosidades sobre a língua portuguesa. Espaço com livros, para que os pais leiam histórias e poemas para seus filhos, entre outras atrações.

Museu do Futebol.

Programação: No sábado, 11, haverá o programa Futebol da Gente - edição Crianças. As atividades começam no sábado com uma oficina de modelagem, na qual os objetos a serem esculpidos serão animais que inspiraram a criação de mascotes de Copas do Mundo. Também haverá contação de histórias baseada em obras de Monteiro Lobato.

No domingo, dia 12 de outubro, haverá a atividade educativa “Detalhes do Mundo - Copas”, cujo objetivo é contextualizar as imagens de fatos marcantes no Brasil e no mundo que estão expostas na sala Copas do Mundo.

Paço das Artes.

Programação: Paço Criança - "Captura de Histórias". Na ocasião, o grupo Moacir tem Barba Banca, formado por Felipe Tognoli e Ricardo Ferri, animarão uma tarde embalada por contação de histórias oriundas de diversos lugares do mundo. Haverá distribuição de pipocas aos presentes.

Horário: Domingo, de 14h30 às 16h30