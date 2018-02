Museu expõe barata gigante de 8 cm em São Paulo Que tal ver um dos maiores besouros do mundo, o megasoma, natural da Mata Atlântica? Um exemplar de 12 centímetros é uma das atrações da mostra de insetos gigantes, novidade do Planeta Inseto. A exposição gratuita ocorre no Museu do Instituto Biológico, na Rua Amâncio de Carvalho, 546, Vila Mariana. Informações: (11) 2613-9500.