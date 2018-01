Museu do Ipiranga fecha de novo devido às chuvas em SP

O Museu do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, está fechado novamente nesta sexta-feira, 5, devido as árvores de grande porte que caíram no entorno da área durante o temporal de quinta-feira, 4. O Parque da Independência, localizado atrás do museu, também está interditado.

A queda de cerca de 30 árvores partiram fios elétricos, que ainda no chão. A assessoria de imprensa do Museu informou que a Prefeitura irá remover as árvores e liberar a área ainda nesta tarde.

O funcionamento do Museu é de terça a domingo das 9 horas às 17 horas. O ingresso custa R$ 4. Estudantes com carteirinha pagam meia-entrada de R$ 2.