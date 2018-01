Museu de Arte Sacra de Santos procura objetos roubados; veja fotos

SÃO PAULO - O Sistema Estadual de Museus de São Paulo (Sisem/SP) divulgou nesta quarta-feira, 6, fotografias de 20 obras roubadas do Museu de Arte Sacra de Santos no domingo, 3, quando criminosos se passaram por visitantes e levaram as peças. O objetivo da divulgação é contribuir para as investigações e recuperação dos objetos.

O Sisem informou ter encontrado em contato com o Conselho Internacional de Museus (Icom Brasil) para articulação da Interpol na investigação do caso. A unidade em Santos é um dos 22 museus de arte sacra inventariados pelo sistema, iniciativa que visa a assegurar a identificação, proteção, pesquisa e difusão do patrimônio museológico, funcionando ainda como ferramente de combate ao tráfico dos bens.

“O inventário é o que garante o registro de cada obra, a descrição de suas características e um arquivo fotográfico que facilitam sua identificação, inclusive numa ocorrência de roubo como esta”, afirmou em nota o coordenador do Sisem, Davidson Panis Kaseker.

Quem tiver qualquer informação sobre as peças roubadas deve entrar em contato com o Museu de Arte Sacra de Santos: (13) 3219-1111.